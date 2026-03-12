Эксперт «Битрикс24» Сагалакова рекомендовала работодателям не экономить на сотрудниках

Ситуация на рынке труда становится все более сложной для соискателей. К концу 2025 года количество вакансий сократилось до 1,6 миллиона, что является минимальным показателем за последние шесть лет. Однако работодателям все еще приходится конкурировать за квалифицированных специалистов, сообщила директор по персоналу «Битрикс24» Олеся Сагалакова в интервью «Вечерней Москве» .

По мнению эксперта, работникам больше нельзя уходить с текущей должности без предварительного предложения о трудоустройстве, так как поиск новой работы может занять длительное время, особенно на руководящих позициях. Резюме должно точно соответствовать формулировкам из объявления о вакансии, иначе его могут не заметить алгоритмы. Также важную роль играют профессиональные связи и репутация, написал «Петербургский дневник».

Сагалакова рекомендовала работодателям не экономить на сотрудниках: урезание премий и прекращение обучения могут подорвать доверие к компании. При этом замена ключевых сотрудников может быть затруднительной.

Эксперт выделила две перспективные категории работников: начинающих специалистов, которых можно обучить под свои нужды, и бывших предпринимателей, вернувшихся на работу по найму. Они обладают пониманием бизнес-процессов и готовы отвечать за результат.