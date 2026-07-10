Эксперт Bitbanker Комаленков отметил, что биткоин может продолжить рост при закреплении цены выше 64 тысяч долларов

Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков заявил «Известиям» , что курс биткоина в ближайшие дни может продолжить рост, если покупателям удастся закрепить цену выше 64 тысяч долларов.

По словам эксперта, при сохранении высокого объема торгов рынок может подняться к диапазону 65,5–66 тысяч долларов. Если попытка закрепиться выше сопротивления окажется неудачной, наиболее вероятным сценарием станет коррекция к 61–62 тысячам долларов. Однако такой откат не будет означать смену тренда, а станет частью локального восходящего движения.

В среднесрочной перспективе оценки рынка остаются сдержанными. С точки зрения технического анализа ситуация постепенно улучшается, но говорить о начале нового долгосрочного «бычьего» цикла пока преждевременно.

Комаленков отметил, что базовый сценарий предполагает возможность роста первой криптовалюты к 68–70 тысячам долларов, особенно если покупатели смогут уверенно закрепиться выше текущего уровня сопротивления. Однако этот диапазон эксперт считает сильной зоной предложения, где продавцы могут вновь перехватить инициативу.