Эксперт биржи Смирнов посоветовал комбинировать разные стратегии накоплений

Приобретение дорогостоящих вещей, таких как недвижимость, автомобили, высокотехнологичные устройства или даже образовательные услуги, требует значительных денежных затрат. В беседе с « Известиями » директор по коммуникациям криптовалютной биржи EXMO.me Михаил Смирнов поделился проверенными методами достижения финансовых целей.

Эксперт посоветовал обратить внимание на государственные облигации. Они предлагают доходность на уровне 10–12% годовых, что превышает средние показатели банковских вкладов. Корпоративные облигации могут приносить до 15%, хотя требуют внимательного подхода к выбору эмитентов.

Сделки РЕПО — еще один важный финансовый инструмент, позволяющий временно вкладывать средства под фиксированную процентную ставку и возвращать их с небольшой прибылью, добавил специалист.

«Чтобы накопить на крупную покупку, важно комбинировать разные стратегии. Использование одного способа может растянуть процесс на годы», — предупредил Смирнов.

По его словам, комбинация разумных инвестиций, экономии и дополнительных источников дохода поможет быстрее достичь цели. Ключевым аспектом эксперт назвал поддержание баланса между риском и потенциальной выгодой.