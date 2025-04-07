Эксперт Березнюк: ограничение экспорта лимонов из Турции не отразится на ценах в России

Ограничение экспорта лимонов из Турции не окажет сильного влияния на цены в России. Об этом сообщил сайту RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Турция традиционно является одним из основных поставщиков этого цитрусового в Россию. Однако поставки из этой страны происходят с октября по апрель, а пик объемов приходится на ноябрь и декабрь.

Эксперт подчеркнул, что запрет на экспорт из Турции соответствует ежегодным графикам. Лимоны в Россию также поставляют Аргентина, ЮАР, Китай, Египет, Марокко, Узбекистан, Бразилия, Мексика и Уругвай. Это позволит дистрибьюторам и торговым сетям частично компенсировать поставки из других стран в случае остановки импорта из Турции.

По мнению Березнюка, ситуация не приведет к значительным колебаниям цен на лимоны, а после улучшения погодных условий и роста урожая в Турции поставки из страны восстановятся.