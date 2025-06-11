Эксперт Березнюк объяснил, что подорожание пищевой соли связано с ростом тарифов на логистику и электричество

В последнее время средневзвешенные розничные цены на пищевую соль заметно увеличились. О причинах этого явления сайту Life рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По данным специалиста, рост цен обусловлен несколькими факторами. Во-первых, увеличилась себестоимость производства у российских производителей из-за роста тарифов на электроэнергию и логистику. Во-вторых, значительную долю рынка (30–32%) занимает импортная соль. Российские производители долгое время сдерживали цены, несмотря на жесткую конкуренцию, но инфляционное давление и рост издержек вынудили их повысить отпускные цены.

Основные импортеры пищевой соли в Россию — это страны-партнеры: Казахстан, Белоруссия, Иран, Турция. Дефицита пищевой соли на российском рынке нет. Отечественные производители могут увеличить производство как для внутреннего рынка, так и для экспорта в дружественные страны, отметил Березнюк.

Росстат зафиксировал, что в прошлом году цены на соль выросли примерно на 27%. Одной из проблем стали логистические сложности, такие как задержки с отгрузками из-за несвоевременной подачи вагонов. Это также повлияло на объемы производства.