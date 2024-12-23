Эксперт Белокуров: хорошая скидка поможет успешно продать жилье в 2025 году

Для выгодной продажи квартиры в 2025 году продавцам придется подождать своего покупателя. О секретах успешной сделки рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметил, что на фоне падения спроса покупатели стали требовать большие скидки. Лидерами по количеству скидок стали города Челябинск, Пермь и Омск. По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в крупных городах выросла на 6,1%, достигнув 135 тысяч рублей.

Эксперт также посоветовал продавать недвижимость во второй половине 2025 года. В этот период ожидается снижение ставок по ипотеке и рост спроса на жилье.