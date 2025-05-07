Эксперт Белогорцев: неправильная установка роутера и старая техника — одни из причин сбоев Wi-Fi

Эксперт по продукту Wi-Fi провайдера цифровых услуг Дом.ру Михаил Белогорцев в разговоре с сайтом «7Дней.ru» перечислил основные причины проблем с Wi-Fi и дал рекомендации по улучшению качества связи.

По словам специалиста, чаще всего неполадки возникают из-за перегрузки диапазона 2,4 ГГц, неправильного размещения роутера и устаревшего оборудования. Для стабильного подключения рекомендуется расположить устройство посередине комнаты, избегать близости электроприборов и периодически обновлять прошивку.

При серьезных проблемах целесообразно приобрести новую модель стандарта Wi-Fi 6. Он обеспечивает скорость до 1,2 Гбит/с, возможность подключения нескольких десятков устройств одновременно и улучшенную безопасность.