Эксперт Белкин призвал не въезжать в незнакомую лужу без проверки глубины, чтобы сохранить автомобиль в целости весной

В Прикамье из-за обильных снегопадов этой весной прогнозируются рекордные подтопления. Тающие сугробы уже превратились в огромные лужи на дорогах, создавая серьезные риски для автомобилистов. Как пережить уральскую весну без эвакуатора и дорогостоящего ремонта, рассказал сайту properm.ru КМС по автомобильному спорту из Перми, хозяин мастерской по дооснащению внедорожников, автор профессионального блога Александр Белкин.

По словам специалиста, главная опасность при проезде через глубокие лужи — гидроудар, который может привести к капитальному ремонту двигателя. Чтобы этого избежать, Белкин советует двигаться медленно, на низшей передаче, а при сомнениях в глубине — выходить и проверять палкой.

Перед въездом в воду рекомендуется кратковременно нажать на тормоз, чтобы создать «воздушный карман». Если машина заглохла в луже, двигатель нужно выключить немедленно.

Особую угрозу представляют застывшие лужи: лед образует «ступеньки», способные повредить подвеску даже у внедорожников. Эксперт советует по возможности объезжать такие участки или контролировать накопление льда.