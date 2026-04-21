Эксперт Беляков рассказал, что готовая еда стала не роскошью, а рациональным выбором

Готовый ужин из магазина — уже не роскошь, а обычный инструмент повседневного питания. Об этом в интервью NEWS.ru заявил президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков.

По его словам, хотя домашняя готовка по ингредиентам часто дешевле, современные покупатели учитывают экономию времени и усилий. Потребитель считает не только стоимость продуктов, но и ценность своего времени, затраты на планирование, хранение и быт.

«Готовая еда перестает быть премиальной и становится рациональным выбором, особенно для молодежи», — привел слова Белякова сайт «Сибдепо».

Эксперт отметил, что молодые люди все чаще выбирают магазинные ужины как удобный вариант приема пищи после работы или обеда в офисе.