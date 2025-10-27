Эксперт Бедеров заявил, что уголовная ответственность за передачу сим-карт поможет остановить массовое мошенничество

Сим-карты стали цифровыми удостоверениями личности, открывающими доступ к многочисленным сервисам, что сделало их привлекательными объектами внимания преступных группировок. Об этом рассказал директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров изданию «Известия» .

По словам эксперта, борьба с ключевыми элементами цифровой инфраструктуры, такими как сим-карты, сервера и аккаунты, является эффективной тактикой противодействия киберпреступности. Именно поэтому введение уголовной ответственности за организацию незаконной передачи абонентских номеров (статья 274.4 УК РФ) стало необходимым решением.

Первые итоги реализации нового закона оказались впечатляющими: выявлено оформление более миллиона сим-карт всего лишь на 56 человек, арестовано оборудование, способное совершать десятки миллионов звонков ежедневно. МВД также заблокировало около 160 тысяч номеров, использовавшихся в схемах аренды учетных записей организованным украинским колл-центрам.