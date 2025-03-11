Эксперт Бедеров предупредил о рисках при аренде аккаунтов

По словам специалиста, проблема заключается в том, что у правоохранительных органов недостаточно инструментов для точной идентификации злоумышленника. Если при регистрации аккаунта указаны чужие данные, то ответственность могут возложить на человека, чьи данные были использованы.

Эксперт подчеркнул необходимость проведения дополнительных процедур для установления реального владельца аккаунта. Однако из-за того, что многие онлайн-сервисы находятся за границей и не всегда готовы сотрудничать с российскими правоохранителями, а также из-за сложностей с криминалистикой и нехватки оборудования и кадров, существует риск, что невиновные люди могут быть привлечены к ответственности, подчеркнул Бедеров.