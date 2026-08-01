Эксперт Баталин рассказал, что самостоятельно проверить жесткость воды можно с помощью специальных тест-полосок

Жесткость воды — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. О причинах ее возникновения и способах решения рассказал «ТСН24» Сергей Баталин, специалист компании «БАРЬЕР-Тула».

По словам эксперта, жесткость воды обусловлена наличием в ней определенных минералов. Эта проблема может негативно влиять на здоровье человека и состояние бытовой техники.

Решить проблему можно с помощью современных систем фильтрации. Для самостоятельной проверки граждане могут использовать тест-полоски, однако для точных результатов рекомендуется заказывать полноценную экспертизу.

Наибольшее количество отклонений от среднеобластных показателей зарегистрировано в Узловском, Щекинском, Киреевском, Белевском и Арсеньевском районах Тульской области. Сейчас мониторинг качества воды продолжается в плановом режиме.