Эксперт Байбароша: для экономии при покупке авто стоит использовать программы трейд-ин

Перед покупкой нового автомобиля необходимо определить бюджет, понравившуюся модель, цели использования транспорта, а затем просмотреть предложения всех региональных дистрибьюторов. Этими советами поделилась глава направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша в разговоре с «Известиями».
Специалист также рекомендовала учитывать расход топлива и наличие систем безопасности, таких как подушки безопасности, контроль стабильности (ESP) и антиблокировка тормозов (ABS).
Кроме того, не лишним будет изучить отзывы владельцев. Для экономии денежных средств стоит рассмотреть межрегиональные предложения и программы трейд-ин, подчеркнула Байбароша.
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