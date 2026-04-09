Эксперт Бахман отметила, что льготную ипотеку выгодно брать на длительный срок

Средний срок ипотечного кредита в России уменьшился до 23 лет и 10 месяцев, что почти на 2,5 года меньше, чем в начале 2026 года. Длительный срок кредитования выгоден в случае льготных программ, например семейной ипотеки со ставкой до 6%. Об этом «ФедералПресс» сообщила руководитель отдела продаж Единой Службы недвижимости Любовь Бахман.

Благодаря субсидиям от застройщиков ставка может снижаться до 3,9–4,9%. В таких условиях небольшой ежемесячный платеж становится легче с течением времени из-за инфляции.

На долю семейной ипотеки в 2025 году пришлось 90% всех выдач. Базовую ипотеку эксперт рекомендует брать на более короткий срок, так как разница в платеже между 15 и 30 годами составляет всего 3–5 тысяч рублей, а переплата возрастает вдвое, сообщила «Тульская Служба Новостей».

В Тульской области средняя ставка по ипотеке в феврале 2026 года достигла 8,45%, что близко к общероссийскому показателю 8,49%. Для сравнения: в Липецке — 9,04%, в Калуге — 9,17%, в Москве — 9,07%. За 2025 год жители региона оформили 9,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 40,2 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составила 4,1 миллиона рублей при среднем сроке 26,3 года.