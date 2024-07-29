Эксперт Бабич: введение лимита ненормированной работы невыгодно для сотрудников

В России предложили ввести 120-часовой лимит ненормированной работы. Это будет невыгодно для самих сотрудников, рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, многие работодатели просто начнут уходить от сверхурочной работы, предполагающей двойную оплату и строгий учет часов. Перевод сотрудников на ненормированный режим лишь усилит их эксплуатацию.

Бабич также отметил, что ненормированная работа больше характерна для офисных сотрудников.

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