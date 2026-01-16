Эксперт Бабич рассказал, что непогода не освобождает сотрудника от явки на работу

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с сайтом телеканала «Звезда» разъяснил, что аномальные погодные условия, такие как сильный снегопад или ливневые дожди, в большинстве случаев не освобождают работника от обязанности приходить на работу.

«Требования явки на работу — этот вопрос в первую очередь определяет работодатель. Работник обязан приходить на работу согласно установленному режиму труда и отдыха в его конкретной организации», — пояснил специалист.

По его словам, если уполномоченные органы государственной власти объявят режим чрезвычайной ситуации, для некоторых категорий работников деятельность может быть приостановлена. Однако эта мера не будет распространяться на всех сотрудников — например, на тех, кто обеспечивает функционирование критической инфраструктуры.

Также Бабич отметил, что при неблагоприятных погодных условиях опоздания сотрудников могут быть признаны уважительными, и работодателям следует учитывать это, принимая решения о применении дисциплинарных мер.