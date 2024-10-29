Эксперт «Авито Работы» Осьмак рассказала, что работодатели повышают зарплаты в России на фоне дефицита кадров

В последний год уровень доходов в России увеличился, достигнув в среднем отметки в 74 тысячи рублей. Об этом «ФедералПресс» рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

Как пояснила эксперт, работодатели стремятся повысить зарплату сотрудникам на фоне дефицита кадров в стране. Таким образом они конкурируют друг с другом, привлекая соискателя в свою компанию.

Осьмак отметила, что, несмотря на замедление зарплатной гонки, в будущем многие работодатели продолжат пересматривать условия труда. Многие пытаются привлечь сотрудников с помощью других условий, например, с помощью обучения или переезда.

Ранее опрос «Авито Работы» показал, что в Тюменской области год к году размер зарплатных предложений на рынке труда вырос на 14%, в Югре — на 28%, а на Ямале — на целых 25%.