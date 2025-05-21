Эксперт «Авито» Алексеев объяснил спрос на первичку падением ставок по вкладам

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил в беседе с Life.ru, что снижение доходности по банковским вкладам привело к возврату интереса к приобретению квартир на первичном рынке.
По словам эксперта, такое положение дел подтолкнуло потенциальных покупателей вновь задуматься о приобретении жилья — как для решения жилищных вопросов, так и в инвестиционном ключе.
Параллельно девелоперы стремятся поддержать спрос, предлагая не только программы рассрочки, но и существенные скидки, достигающие 20% от первоначальной стоимости квартир, добавил специалист.
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