Эксперт «Авито» Алексеев объяснил спрос на первичку падением ставок по вкладам

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил в беседе с Life.ru , что снижение доходности по банковским вкладам привело к возврату интереса к приобретению квартир на первичном рынке.

По словам эксперта, такое положение дел подтолкнуло потенциальных покупателей вновь задуматься о приобретении жилья — как для решения жилищных вопросов, так и в инвестиционном ключе.

Параллельно девелоперы стремятся поддержать спрос, предлагая не только программы рассрочки, но и существенные скидки, достигающие 20% от первоначальной стоимости квартир, добавил специалист.