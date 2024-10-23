Эксперт Ассоциации цифровых платформ Шаронов: маркетплейсы могут инвестировать свои деньги в скидки

Министерство экономического развития России обязало маркетплейсы согласовывать с продавцами вопросы о скидках и акциях. Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов в беседе с «Ридусом» назвал инициативу избыточной.
По его словам, в этом случае важную роль играет вопрос скорости принятия решений. Различная стимуляция покупательной способности выгодна и самим продавцам. У них также есть возможность зафиксировать минимальную стоимость товара.
Кроме того, популярные маркетплейсы зачастую вкладывают собственные средства в скидки. За счет этого продавцы могут наращивать темпы продаж и увеличивать свою прибыль, заключил специалист.
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