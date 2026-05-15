Эксперт ассоциации «Сила диалога» Хрулев сообщил, что кнопка медиации в сервисах закупок сэкономит до 30 млрд рублей
Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал NEWS.ru, что внедрение кнопки медиации в цифровые сервисы закупок поможет бизнесу экономить до 30 миллиардов рублей ежегодно. Он отметил, что инициатива позволит ускорить разрешение контрактных споров.
По словам эксперта, если хотя бы каждое десятое дело из числа договорных споров перевести в переговорную процедуру, то арбитражные суды могут получать примерно на 90 тысяч обращений меньше ежегодно. При средней сумме иска около двух миллионов рублей одна госпошлина составляет около 85 тысяч рублей. С учетом расходов на юристов, подготовку позиции, переписку и участие в заседаниях минимальная нагрузка сторон может достигать примерно 335 тысяч рублей на одно дело. Это дает около 30 миллиардов рублей расходов в год, которые можно избежать.
Хрулев подчеркнул, что в случае конфликта между заказчиком и поставщиком процесс обычно развивается по единой схеме: сначала выдвигается претензия, затем подается иск, после чего начинаются долгие месяцы судебных разбирательств. За это время контракт оказывается замороженным, а проблема зачастую остается нерешенной.
Эксперт отметил, что кнопка обращения к медиатору должна появляться после заключения контракта. Любая сторона сможет нажать ее и заявить о желании привлечь стороннего переговорщика.