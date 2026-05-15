Эксперт ассоциации «Сила диалога» Хрулев сообщил, что кнопка медиации в сервисах закупок сэкономит до 30 млрд рублей

По словам эксперта, если хотя бы каждое десятое дело из числа договорных споров перевести в переговорную процедуру, то арбитражные суды могут получать примерно на 90 тысяч обращений меньше ежегодно. При средней сумме иска около двух миллионов рублей одна госпошлина составляет около 85 тысяч рублей. С учетом расходов на юристов, подготовку позиции, переписку и участие в заседаниях минимальная нагрузка сторон может достигать примерно 335 тысяч рублей на одно дело. Это дает около 30 миллиардов рублей расходов в год, которые можно избежать.

Хрулев подчеркнул, что в случае конфликта между заказчиком и поставщиком процесс обычно развивается по единой схеме: сначала выдвигается претензия, затем подается иск, после чего начинаются долгие месяцы судебных разбирательств. За это время контракт оказывается замороженным, а проблема зачастую остается нерешенной.

Эксперт отметил, что кнопка обращения к медиатору должна появляться после заключения контракта. Любая сторона сможет нажать ее и заявить о желании привлечь стороннего переговорщика.