Эксперт Архангельская: ипотечный стандарт нормализует рынок жилищного кредитования

Введение ипотечного стандарта повысит прозрачность условий кредитования и снизит риски для всех участников рынка недвижимости. Таким мненитем в беседе с «Известиями» поделилась руководитель управления ипотечного кредитования компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

Популярные программы, такие как траншевая ипотека и рассрочка, останутся востребованными. С 2025 года планируется упразднить комбинированные программы с льготной ипотекой и манипуляциями со ставками.

Стандарт сделает ипотеку более надежной и соответствующей финансовым возможностям клиентов. К середине года рынок адаптируется и нормализуется при снижении ставки до 13-15%, заключила Архангельская.