Эксперт Архангельская: ипотечный стандарт нормализует рынок жилищного кредитования

Введение ипотечного стандарта повысит прозрачность условий кредитования и снизит риски для всех участников рынка недвижимости. Таким мненитем в беседе с «Известиями» поделилась руководитель управления ипотечного кредитования компании «Мангазея» Юлия Архангельская.
Популярные программы, такие как траншевая ипотека и рассрочка, останутся востребованными. С 2025 года планируется упразднить комбинированные программы с льготной ипотекой и манипуляциями со ставками.
Стандарт сделает ипотеку более надежной и соответствующей финансовым возможностям клиентов. К середине года рынок адаптируется и нормализуется при снижении ставки до 13-15%, заключила Архангельская.
Новое уголовное дело завели против бывшего адвоката Пашаева
ВСУ потеряли 300-й танк за время боев в Курской области
Волонтеры из Балашихи отправили на передовую 50 маскировочных сетей
Воробьев поблагодарил депутатов Подмосковья за плодотворную работу в 2024 году
Договор о совместной работе в сфере образования подписали в Лобне
Фигуристы из Балашихи победили на Российско-китайских зимних играх
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте