Эксперт Аракелов заявил, что погода не скажется на урожае чая в Туапсинском районе Кубани

Похолодание в апреле почти не затронуло чайные плантации в селе Шаумян Туапсинского района. Теплая ранняя весна может увеличить урожай в этом сезоне, заявил заместитель директора Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН» и председатель Туапсинского местного отделения РГО Микаэл Аракелов в беседе с корреспондентом «Краснодарских известий» .

Несмотря на резкое изменение погоды, снег и град, чайные плантации в Туапсинском районе смогли пережить этот период без серьезных проблем. Аракелов отметил, что серьезных минусовых температур на плантациях почти не было. Небольшой снег, который выпал в одну-две холодные ночи, также помог растениям легче перенести погодные изменения.

«В целом теплая ранняя весна положительно скажется на урожае чая. И в этом году мы ожидаем больший урожай по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул специалист.