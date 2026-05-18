Эксперт АО «Сбербанк Лизинг» Ерицян предупредил, что игнорирование сигналов автомобиля может привести к дорогому ремонту

Некоторые водители продолжают использовать автомобиль, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Однако такие сигналы могут указывать на начало технической неисправности, сообщил исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян в интервью «Газете.Ru» .

По словам Ерицяна, если вовремя не принять меры, небольшие проблемы могут перерасти в серьезный и дорогостоящий ремонт. Посторонние звуки, стуки или вибрации часто указывают на износ подвески, тормозной системы или элементов рулевого управления. На раннем этапе устранение таких неисправностей обходится значительно дешевле.

Индикаторы на панели приборов сигнализируют о проблемах в ключевых системах автомобиля — двигателе, тормозах, системе охлаждения и электронике. Игнорирование таких предупреждений повышает риск поломки в самый неподходящий момент и может привести к серьезным последствиям для безопасности, предупредил эксперт.

При появлении необычных шумов, вибраций или индикаторов на панели Ерицян рекомендовал как можно быстрее провести диагностику, чтобы предотвратить серьезные неисправности и избежать крупных затрат.