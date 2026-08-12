Эксперт Анищенкова рассказала, как правильно закатывать соления, чтобы избежать отравления

Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с Lenta.ru поделилась рекомендациями по безопасному приготовлению домашних солений. Соблюдение правил пищевой безопасности поможет избежать серьезного отравления.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовить банки и крышки. Они должны быть чистыми, без сколов, трещин и следов ржавчины. Крышки следует использовать только новые. Банки нужно вымыть с моющим средством или содой в теплой воде и хорошо ополоснуть.

Далее банки следует простерилизовать любым удобным способом: над паром, в кипящей воде, в духовке или микроволновой печи (если банка без металлических элементов). При стерилизации в кастрюле с кипящей водой важно не заливать в нее кипяток, а постепенно доводить холодную воду до кипения, чтобы банка не треснула, отметило ИА НСН.

После наполнения банки ее необходимо герметично закрыть и убедиться, что крышка прилегает плотно. Для этого банку следует перевернуть вверх дном и проверить, не подтекает ли она.

Специалист рекомендует не делать слишком большие запасы и употребить домашние заготовки в течение одного сезона. Перед подачей на стол важно оценивать их внешний вид, запах и состояние упаковки. При малейших сомнениях заготовки следует выбрасывать.

Не менее важно правильно хранить готовые заготовки. Подходят прохладные, сухие и защищенные от солнечного света помещения с относительно стабильной температурой, например, антресоли или кладовки. Погреб может быть не лучшим вариантом из-за риска перепадов температуры и влажности, что может привести к порче крышек и заготовок.