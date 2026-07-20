Эксперт Ананьев развеял миф о сложностях трудоустройства людей с инвалидностью
Президент РООИ «Радость», эксперт по сопровождаемому трудоустройству Игорь Ананьев сообщил NEWS.ru, что адаптация людей с инвалидностью на рабочем месте не требует серьезных финансовых вложений или полной перестройки бизнес-процессов. Основное, что необходимо, — это грамотная адаптация рабочих мест и подготовка коллектива.
Ананьев подчеркнул, что многие компании ошибочно считают, что сотрудники с инвалидностью нуждаются в сложном сопровождении и исключительных условиях. На деле же чаще всего требуется простая адаптация рабочего процесса. Например, работникам с аутизмом нужно учитывать особенности восприятия информации, а сотрудникам с интеллектуальными особенностями — выстраивать понятную систему коммуникации.