Эксперт АМАЛКО Мурадян рассказал, что в России вырос спрос на дефицитные профессии

В 2025 году рынок труда изменил приоритеты: высокие зарплаты теперь зависят не от престижности профессии, а от ее дефицита, сложности и уровня ответственности. Руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян рассказал «АБН24» , какие специалисты сегодня зарабатывают больше всех.

Лидерами по доходам стали сварщики высокого разряда (5–6). Их средняя зарплата превышает 228 тысяч рублей в месяц. «Это результат острого кадрового голода в промышленности: такие специалисты не подлежат аутсорсингу, требуют долгого обучения, а их квалификация напрямую влияет на безопасность и сроки проектов», — пояснил спикер.

На втором месте по доходам остаются IT-специалисты высокого уровня. DevOps-инженеры, дата-сайентисты и системные аналитики в среднем зарабатывают около 200 тысяч рублей и выше. Рынок стал более избирательным: работодатели готовы платить премиум только за опытных специалистов, способных работать с масштабными и критичными системами.

«В топе востребованных и хорошо оплачиваемых профессий также остаются машинисты, электрики и другие квалифицированные рабочие — по тем же причинам дефицита и высокой цены ошибки. Разряд в таких профессиях часто означает кратный рост дохода, что делает их конкурентами IT по уровню зарплат», — заключил Мурадян.

К концу 2026 года рынок начнет смещаться в сторону еще более сложных и гибридных ролей. В топ по доходам войдут AI/ML-инженеры и специалисты по кибербезопасности, а также интеграторы промышленных систем и аналитики рисков. Отдельным драйвером станут биоинженеры и экологи.