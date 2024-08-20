Эксперт Алтухов назвал бредом попытки судиться с брачным агентством

Одной из распространенных ошибок клиентов брачных агентств является ожидание того, что им подберут вторую половинку на всю жизнь, однако такой гарантии никто не может дать. Об этом НСН заявил владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов

Он отметил, что многие люди не разбираются в вопросах и считают, что им найдут партнера, полностью соответствующего всем их предпочтениям. Но это невозможно. Хотя можно предложить пару для краткосрочных отношений, такие связи обычно не длятся более трех лет и являются полигамными.

Для построения долгосрочных отношений требуется моногамия, которую нельзя просто найти — она формируется. В агентствах чаще обучают, как выбрать партнера для серьезных и долговременных отношений. Судиться с брачным агентством — это просто бред, подытожил он.