Эксперт «Альфа-Капитала» Золотов выразил мнение, что Центробанк продолжит цикл снижения ключевой ставки в марте

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов считает, что Банк России в марте сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки и довести ее уровень до 15%. Об этом написало URA.RU .

По мнению эксперта, основанием для такого решения могут стать благоприятные недельные показатели инфляции. Они свидетельствуют о временном характере январского ускорения роста цен, вызванного повышением налогов.

Предварительные расчеты показывают, что по итогам февраля потребительские цены могут вырасти примерно на 0,5–0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В пересчете на годовые темпы с учетом сезонной корректировки это соответствует около 4% — фактически близко к целевому уровню Банка России.