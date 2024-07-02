Эксперт АКРА Бредихин: увеличение сбора штрафов за отсутствие ОСАГО повысит мотивацию к страхованию

Увеличение собираемости штрафов за отсутствие ОСАГО значительно повысит мотивацию к добросовестному исполнению обязанностей по страхованию. Об этом сообщил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, благодаря этому количество автомобилей без ОСАГО может снизиться минимум вдвое. Это в свою очередь уменьшит количество ДТП, в которых ответственность виновника не застрахована. Сейчас штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей.

Отмечается, что штрафовать нарушителей по камерам решено не более одного раза в сутки.

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