Эксперт АКФИКС-РУС Сагитов рассказал, почему нельзя дуть на суперклей

Сагитов пояснил, что все дело в химической природе цианакрилатного клея

Часто, склеивая сломанную вещь, мы машинально дуем на влажную полоску суперклея, чтобы он быстрее высох. Однако этот привычный жест может испортить результат работы. Бренд-тренер компании АКФИКС-РУС в области строительной химии Тулебай Сагитов в разговоре с радио «Комсомольская правда» предупредил, что подобные действия не только не помогают, но и гарантированно портят результат склейки.

Все дело в химической природе цианакрилатного клея (суперклея). Он затвердевает не из-за испарения, а благодаря химической реакции на поверхности, где присутствует влага. Поэтому обдув не ускоряет процесс, а лишь тратит время.

Аналогично и с феном: нагревание не способствует быстрому высыханию, так как клей находится между деталями и тепло может не проникнуть внутрь. Более того, горячий воздух может повредить тонкие детали.

Для быстрой и прочной склейки важно соблюдать технологию: тщательно подготовить поверхности, нанести тонкий слой клея, плотно прижать детали и выдержать необходимое время для фиксации.

Помните: терпение — лучший ускоритель, когда речь идет о качественной склейке. Не торопитесь и не дуйте на клей, дайте ему время сделать свою работу.