Эксперт AGRIFOOD Strategies Давлеев объяснил популярность онлайн-покупок возможностью сравнивать цены

Президент консалтинговой компании AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что дистанционный шопинг набирает популярность благодаря возможности быстро находить акции и легко сравнивать цены.

По его словам, сейчас большинство непродовольственных товаров покупают онлайн.

«Всегда сознательный, осознанный выбор, основанный на соотношении цены и качества, — это правильное потребительское поведение», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в продовольственной группе значительная часть горожан заказывает продукты с доставкой на дом. В плохую погоду или при других обстоятельствах, когда невозможно совершить обычные розничные покупки, люди все чаще делают заказы онлайн, особенно это характерно для молодого населения.