Эксперт «Адвирос» Бердинских предупредил, что компании рискуют получить штрафы за «фиктивную самозанятость»

Московские налоговые органы активно борются с «фиктивной самозанятостью», усиливая проверки и выявляя случаи, когда деятельность оформляется как самозанятость, но фактически является скрытой трудовой занятостью. Об этом сообщил директор департамента юридического сопровождения и контроля кадровой компании «Адвирос» Иван Бердинских в беседе с радио Sputnik .

Компании, взаимодействующие с более чем 35 самозанятыми, чьи доходы от компании составляют более 75% их общего дохода, могут быть вызваны на региональные зарплатные комиссии. Также возможны внеплановые проверки со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) и Государственной инспекции труда (ГИТ).

Основным риском для компаний является переквалификация самозанятого в работника. Это может произойти, если фактические условия работы напоминают трудовые отношения, например, если самозанятый работает по постоянному графику или выполняет задания по указанию работодателя.

При выявлении нарушений бизнес может столкнуться с необходимостью уплаты НДФЛ, страховых взносов, а также возможными штрафами и дополнительными налоговыми обязательствами.

Самозанятым рекомендуется проверять условия работы, чтобы они соответствовали обновленным нормам и не напоминали условия постоянных сотрудников компании.