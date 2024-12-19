Экскурсионный маршрут для незрячих посетителей появится в Пермской галерее

В Пермской художественной галерее создают специальный экскурсионно-навигационный маршрут по новому зданию для незрячих посетителей. Об этом сообщило ИА Ura.ru .

Проект реализуют благодаря победе в грантовом конкурсе «Музеев Русского Севера».

«На входе незрячие посетители смогут получить специальное устройство, которое будет синхронизировано с bluetooth-метками, установленными по периметру всех экспозиций. С их помощью устройство будет понимать нахождение гостя и предлагать ему варианты маршрута, рассказывать о том, что находится в зоне действия той или иной метки», — оворится в сообщении галереи на странице в соцсети «ВКонтакте».

Тексты напишут профессиональные тифлокомментаторы, добавил RT. Их будет отличать простой язык, что позволит ориентировать их на незрячую аудиторию разных возрастов.