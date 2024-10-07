Сегодня 10:14 Гарбузов: экскурсии, конкурсы и квизы проведут ко Дню столичной промышленности 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Общество

Москва

Проект «Открой#Моспром» проведет серию конкурсов и квизов в честь Дня московской промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Свой профессиональный праздник столичные промышленники отмечают вот уже седьмой год, напомнил он. В честь Дня московской промышленности в городе решили провести разные тематические активности, чтобы еще ближе познакомить аудиторию с работой индустриального сектора. «Сегодня это более 4,5 тысячи фабрик и заводов», — уточнил Анатолий Гарбузов.

Инженеры, технологи, слесари и другие специалисты — 750 тысяч человек — стоят за производством продукции ежедневного пользования, разработкой инновационных изделий и решений, способствующих развитию всех отраслей экономики. Анатолий Гарбузов руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С 7 по 18 октября 150 экскурсий проведут по 25 московским высокотехнологичным промпредприятиям. По окончании туров, которые пройдут 7 и 8 октября, у посетителей будет возможность поучаствовать в небольших опросах и получить призы на память.

Параллельно на сайте «Открой#Моспром» будет проходить викторина о столичных разработках. В нее включили десять вопросов. Победителей (их тоже будет 10) определят с помощью генератора случайных чисел. Результаты опубликуют на сайте проекта 22 октября. Выигравших будут ждать подарки.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/5

Помимо этого, викторина о жизни и работе фабрик и заводов Москвы стартует в мини-приложении «Открытая промышленность». По ее итогам также выберут 10 победителей. Есть вариант поучаствовать в двух конкурсах до 18 октября. Один из них — на лучшую фотографию с экскурсий, а второй — на лучшее стихотворение, посвященное столичному предприятию. В каждом выберут по три самых креативных участника. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте «Открой#Моспром» и в мини-приложении «Открытая промышленность» во «ВКонтакте», уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.