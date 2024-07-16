Эксепрт по грибам Тихомиров посоветовал собирать в июле подосиновики и лисички

Этим летом грибов в Подмосковье пока не так много, это связано с очень жаркой погодой. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Он посоветовал искать грибы не на залитой солнцем полянке, а в теньке или низине. Также можно попытать счастье рядом с болотцем или на другом влажном участке.

«Лисички точно есть в березниках, ельниках, где, опять же, более влажно. Подосиновики даже есть, но надо искать их в тенистых местах, тоже в березниках», — отметил эксперт.

Он рекомендовал отправляться на тихую охоту на восторк области двигаясь в сторону Покрова.

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