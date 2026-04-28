Экс-замминистра Холод заявил, что возвращение морозов ставит под угрозу урожай в России

Неожиданное возвращение зимы в российские регионы вызывает опасения за будущий урожай. Под тяжестью снега ломаются деревья, блокируя дороги и нанося ущерб садам. Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в разговоре с KP.RU отметил, что снег без мороза не должен сильно помешать сельскому хозяйству. Однако если ударит мороз, то все зависит от его продолжительности и силы.

В столичном регионе ночью на понедельник выпало более половины месячной нормы осадков. Температура опустилась ниже нуля, что может повредить растениям.

Леонид Холод также подчеркнул, что апрельские холода лучше, чем майские, когда растения находятся в активной фазе цветения. Он добавил, что главное — чтобы не было мороза. Если будет просто холодная погода, то вегетация замедлится, и растения переждут этот период.

Дачники уже спешат на участки, чтобы защитить урожай. Леонид Холод советует отряхивать снег с деревьев аккуратно, чтобы не сломать их. Также можно использовать жженую павшую хвою для окуривания, но это поможет только при небольших заморозках.

Для защиты растений от холода можно использовать карбамид, который задерживает вегетацию, или препараты, повышающие содержание глюкозы в соках растений, что увеличивает их стойкость к холодам.