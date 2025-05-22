Экс-военный СССР Красноперов рассказал, что в плену в Афганистане к нему относились хорошо

Сергей Красноперов, бывший военнослужащий Советской армии, в эксклюзивном интервью RT поведал о драматичных событиях, произошедших с ним в Афганистане в 1985 году.

Экс-солдат оказался в плену после бегства из части. Он неожиданно столкнулся лицом к лицу с отрядом афганских моджахедов.

«Там был человек, его звали Савдархан, он предлагал со мной не возиться, а пустить в расход. Но другие сказали, что надо дождаться главного начальника. Мне сохранили жизнь», — поделился Красноперов.

Связь с захватчиками происходила на примитивном английском языке. Ночью за Сергеем бдительно следили вооруженные охранники. Позже его освободили от кандалов, охрана стала менее строгой, ему позволили перемещаться на расстояние до двух километров.

По словам бывшего пленника, относились к нему хорошо, не били и не издевались. Однако отпустить его не могли, так как военный успел многое увидеть и услышать. Красноперов вернулся на родину лишь спустя 40 лет.