Экс-участница «Дома-2» Ольга Солнце предложила открыть музей на первой поляне шоу

Выставленная на продажу первая поляна телевизионного проекта «Дом-2» в Истринском городском округе, вероятнее всего, уйдет под застройку коммерческой недвижимости или коттеджей. Такой прогноз в комментарии 360.ru сделала бывшая участница проекта, автор гимна «Дома-2» и продюсер Ольга Солнце.

Она признала, что в шутку с друзьями обсуждала возможность покупки участка, чтобы сделать там новое реалити-шоу, но отпугнула цена в почти 700 миллионов рублей.

«Это очень дорогая земля, которая находится недалеко от Москвы, на самом дорогом направлении загородной недвижимости — Новая Рига. Там вокруг уже все застроено», — заявила Солнце.

Бывшая участница телепроекта призналась, что с удовольствием вспоминает времена, когда жила на этом участке, даже не подозревая, что его стоимость достигнет 700 миллионов рублей.

«Там были леса, поля, сельскохозяйственные угодья, речку могли переплыть жители соседней деревни, чтобы попасть к нам на площадку. Теперь там частные дома, коттеджные поселки бизнес-класса. Я думаю, что мы утратим такой объект культурного наследия. А после покупки эту землю превратят в коммерческую недвижимость и продадут, как поселок», — не исключила собеседница 360.ru.

Солнце добавила, что при наличии достаточной суммы выкупила бы поляну и превратила ее в музей истории реалити-шоу или всего российского телевидения.

«Чтобы люди могли на маленьких машинках перемещаться между домами, внутри которых были бы павильоны, как музейные, и каждый мог почувствовать себя участником шоу. Но у меня таких денег нет, поэтому продолжу внимательно наблюдать за историей, кому уйдет эта земля», — подытожила Солнце.

Ранее еще одна бывшая участница шоу «Дом-2» Надежда Ермакова в комментарии 360.ru заявила, что участок выставили на продажу очень давно. Она пояснила, что ранее земля находилась в аренде. После того как у реалити сменился продюсерский центр, бывший создатель шоу выставил его на продажу.