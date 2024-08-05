Экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломником по монастырям, не дождавшись суда

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков отправился в паломничество, не дождавшись решения суда. Об этом сообщил «Коммерсант».

Дорогомиловский суд установил за Квачковым административный надзор до 19 февраля 2027 года. Только правоохранители не нашли ответчика дома.

Адвокат Алексей Першин рассказал, что экс-полковник решил уйти в пеший поход по храмам и монастырям. По словам защитника, на момент начала путешествия Квачков не был ограничен в праве на передвижение.

После приговора по делу о дискредитации ВС РФ полиция требовала установления за ним административного надзора. Первый раз надзор установили в августе прошлого года.

Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда стал обвиняемым по делу о покушении на спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Он провел в тюрьме три года, потом его оправдали.

В 2013 году Квачков получил 13 лет тюрьмы, однако позже наказание сократили до восьми лет.