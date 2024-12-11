Экс-главред «Новой газеты» сбежал из России

Бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов* покинул Россию после допроса. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Муратов* на прошлой неделе, в пятницу, был допрошен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его бывшего заместителя Кирилла Мартынова*», — уточнил собеседник агентства.

По его данным, через день экс-главред «Новой газеты»** уехал за рубеж.

В ноябре 2023 года Замоскворецкий суд приступил к рассмотрению иска Муратова* к Минюсту. Журналист заявил, что его незаконно признали иностранным агентом. Во время заседания Муратов* призвал «оказывать сопротивление произволу и мракобесию».

Журналиста внесли в список иноагентов 1 сентября 2023 года. Его обвинили в тиражировании материалов иностранных агентов и зарубежных иностранных площадок для формирования негативного отношения к политике в России.

*Признан иностранным агентом в России.

**Признана нежелательной организацией в РФ