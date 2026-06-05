Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поблагодарила президента Владимира Путина за возможность жить и работать в России. Она обратилась к российскому лидеру в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Я очень благодарна, что сейчас возможно жить и работать в России, спасибо вам», — сказала она.

Прошлой осенью Кнайсль рассказывала, что ей пришлось уехать из Австрии из-за глубокой ненависти европейцев к России. Она сама с этим столкнулась, когда в 2020 году на нее напали в Вене, называя «русской свиньей». Кнайсль вместе с мужем переехала в Россию. Они поселились в доме в Рязанской области.