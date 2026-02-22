Футболист Артур Уваров, выступавший за киевский клуб «Динамо», отправился служить в российскую армию. Об этом он рассказал ИС «Вести» .

Артур родом из Луганска. Его отец, Максим Уваров, занимает должность заместителя председателя комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны.

Из-за того, что Артур — сын врага Украины, клуб решил расторгнуть с ним контракт. До начала СВО спорт был для него главным интересом, он мечтал стать звездой мирового футбола.

«Отец с 2014 года был военнослужащим. И когда ты — маленький ребенок — все время видишь отца в военной форме, конечно, это оставляет очень большой отпечаток в сознании. Поэтому, я думаю, у меня не было другого выбора, как встать на защиту Родины», — рассказал Уваров.

Артур вернулся в ЛНР. Сейчас он служит в бригаде, названной в честь святого благоверного князя Александра Невского.

