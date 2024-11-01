Экс-директор «Тату» Дзюник допустил воссоединение группы ради корпоратива за 15 млн рублей

Певицы Елена Катина и Юлия Волкова могут воссоединить знаменитую группу «Тату», чтобы выступить на корпоративе за 15 миллионов рублей. Об этом рассказал бывший концертный директор группы Леонид Дзюник в беседе с URA.RU .

Он отметил, что нишу, созданную продюсером Иваном Шаповаловым, так никто и не смог занять, поэтому группа «Тату» до сих пор пользуется популярностью. На этом фоне певицы с удовольствием объединятся и выступят.

С живым вокалом вопросов не возникнет, однако у Волковой появились проблемы со связками из-за неудачной операции. Дзюник добавил, что ее голос хрипит только при разговоре, на качество исполнения это не влияет.