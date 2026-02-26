Экс-директор пермского центра информатизации ПНИПУ Анатолий Кубышкин умер на 84-м году жизни

На 84-м году жизни скончался Анатолий Кубышкин, который в начале 1990-х годов стоял у истоков пермского интернета. Он занимал пост директора регионального центра информатизации ПНИПУ, сообщили сайту URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам представителей университета, Анатолий Васильевич был одним из инициаторов развертывания сети центров новых информационных технологий в промышленно развитых регионах России. Эти центры стали основой инфраструктуры информатизации системы образования. Кубышкин имеет более 29 публикаций по этому направлению работ.

Также Анатолий Кубышкин в 1999 году вошел в состав совета по информатизации Пермской области. Он занимался координацией внедрения информационных технологий в исполнительных органах власти, формированием региональной политики в сфере ИТ и обеспечением развития информационных систем региона.