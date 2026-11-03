Экс-депутат Буцкая призвала отвлечь детей от смартфонов современными кружками

Запреты не помогут оторвать школьников от телефонов, решить проблему способно развитие бесплатных и интересных кружков. Об этом ИА НСН заявила бывший депутат Госдумы, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Она отметила, что любые запреты провоцируют поиск обходных путей. В российских школах уже действует ограничение на использование мобильных на уроках, однако во внеурочное время дети продолжают ими пользоваться. По мнению Буцкой, переключить внимание школьников поможет качественное дополнительное образование.

Она подчеркнула, что подросткам интереснее катание на скейтах или брейк-данс, чем стандартная общая физподготовка. Спикер призвала Минпросвещения и губернаторов развивать современные бесплатные секции — тогда необходимость вводить новые запреты отпадет сама собой.