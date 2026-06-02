Экосистему социальных инициатив «Потенциал страны» презентуют на полях ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Частью его повестки станет развитие социальной сферы. Фонд Росконгресс представит участникам экосистему молодежных и карьерных проектов и инициатив «Потенциал страны».

Экосистема «Потенциал страны» объединяет компании, образовательные учреждения, региональные органы власти, НКО, волонтеров и экспертов для поддержки в профессиональном становлении людей — от школьной скамьи до трудоустройства. Особое внимание уделяют детям и подросткам в трудной жизненной ситуации, инвалидам и молодым специалистам без опыта работы.

«Сложно переоценить значимость профессиональной реализации для человека. Каждый из нас знает, как непросто найти себя и проложить путь к успеху в профессии и карьере. На этом пути очень нужна поддержка родителей, педагогов, наставников», — сказала заместитель директора, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс и руководитель экосистемы «Потенциал страны» Мария Киселева.

Она рассказала, что благодаря проектам «Школьный друг», «РК-Навыки», «ДримтиМ» и «Потенциал страны» уже сотни людей смогли сделать первые шаги к профессиональным успехам.

«Надеемся, что на ПМЭФ мы найдем новых партнеров, которые подключатся к реализации инициатив экосистемы», — добавила Мария Киселева.

В рамках международного молодежного дня на полях ПМЭФ проведут интерактивную сессию «Карьерные возможности: диалог с работодателями». Представители компаний RWB и СДЭК, ГК АФК «Система» и Фонда Росконгресс организуют консультации для молодых специалистов. Участники узнают о вакансиях и стажировках, пройдут экспресс-собеседования и получат рекомендации от экспертов.

При поддержке «Потенциала страны» запустят акцию «Добрый ПМЭФ», которая объединит предпринимателей и социальные инициативы. Участники возьмут шефство над 45 проектами в сфере поддержки людей, развития территорий, экологии, культуры и образования.

Кроме того, на полях форума Фонд Росконгресс и Санкт-Петербургский государственный университет заключат соглашение о партнерстве в рамках экосистемы «Потенциал страны».

