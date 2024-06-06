Проектам АНО «Россия — страна возможностей» за шесть лет существования удалось привлечь большое количество участников не только внутри страны, но и за ее пределами. В беседе с 360.ru на полях ПМЭФ первый заместитель генерального директора организации Алексей Агафонов рассказал о достижениях платформы.

«За шесть лет мы выросли с нескольких проектов до целой экосистемы возможностей. У нас появилась масса новых проектов, конкурсов, олимпиад. Отдельно — наш собственный образовательный центр, мастерская управления „Сенеж“ в Подмосковье. Это действительно огромный инновационный образовательный проект», — поделился он.

По его словам, количество участников за это время выросло в 13 раз. Организаторам удалось значительно нарастить узнаваемость платформы.

Агафонов отметил, что жители новых регионов России активно участвовали в проектах организации еще до воссоединения. Для них предусмотрели два отдельных проекта: «Пишем будущее» — для школьников и «Спасибо, братцы» — для демобилизованных студентов.

«На сегодняшний день порядка 45 тысяч человек приняли участие из новых четырех регионов. У нас открылось два представительства: одно в Луганске, другое в Донецке. Это креативные пространства, лектории, где проходит огромное количество мероприятий буквально каждый день», — подчеркнул он.

Агафонов подчеркнул, что участники из 150 стран были вовлечены в мероприятия организации. Победители проектов могут в упрощенном порядке получить российское гражданство благодаря указу президента. Этим правом уже воспользовались 29 человек.

«Главный эффект, которого нам удалось достигнуть, — это сломать стереотип, что все должности — по знакомству, за деньги или еще как-то. „Лидерами России“ мы доказали, что это не так», — заявил Агафонов.

Он отметил, что благодарю проекту произошло более 470 назначений на высшие руководящие посты. Среди них — пять глав регионов, шесть заместителей министров федеральных ведомств, 11 глав муниципалитетов, 23 человека в последнем созыве Госдумы.

Агафонов назвал лидерство главным качеством хорошего управленца. По его мнению, такой человек должен быть готов нести ответственность за свою команду и за работу, которую ему доверили.