Экононист Казанцева напомнила, что цены на аренду зависят от сезонности

В ноябре во многих крупных городах зафиксировали небольшое снижение цен на аренду жилья: от 1% до 6%. О причинах этого «Мир 24» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Она напомнила, что во многом рынок аренды зависит от сезонности, поэтому можно выделить более и менее выгодные месяцы для съема жилья. Например, подчеркнула эксперт, летом на пике популярности и спроса, а также, соответственно, цены посуточная недвижимость.

Ноябрь же — один из наиболее мертвых месяцев года. По этой причине цены могут снижаться как на посуточные квартиры, так и на долгосрочную аренду.