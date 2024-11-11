Экононист Казанцева напомнила, что цены на аренду зависят от сезонности

В ноябре во многих крупных городах зафиксировали небольшое снижение цен на аренду жилья: от 1% до 6%. О причинах этого «Мир 24» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
Она напомнила, что во многом рынок аренды зависит от сезонности, поэтому можно выделить более и менее выгодные месяцы для съема жилья. Например, подчеркнула эксперт, летом на пике популярности и спроса, а также, соответственно, цены посуточная недвижимость.
Ноябрь же — один из наиболее мертвых месяцев года. По этой причине цены могут снижаться как на посуточные квартиры, так и на долгосрочную аренду.
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