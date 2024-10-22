Экономисты придумали решение проблемы «спящих городов» России

Институт экономики роста имени Столыпина презентовал новую классификацию малых городов России с населением до 100 тысяч человек, разбив их на восемь типов. Об этом сообщил РБК .

Экономисты отметили, что каждый из типов городов сталкивается со специфическими и общими проблемами, которые требуют индивидуальных подходов. Они обратили внимание на необходимость уплотнения городской застройки, по их мнению, это поможет развитию инфраструктуры. Основной проблемой для них остается отток молодежи.

Среди классифицированных типов выделены города с развитой промышленностью, где высокие зарплаты соседствуют с нехваткой современного жилья и неудовлетворительным здравоохранением. Экономисты рекомендуют развивать корпоративную медицину и жилье в таких населенных пунктах.

Города логистики и транспорта встречаются с аналогичными сложностями и нуждаются в создании дополнительных производств. Поскольку туристические центры зачастую страдают от перегрузки инфраструктуры, то для них экономисты предложили легализовать связанный с туризмом теневой сектор.

К числу общегосударственных функций отнесены города с занятостью в сфере государственного управления и ЗАТО. В таких населенных пунктах предлагается развивать малый и средний бизнес. Эксперты указали на необходимость создания конкурентных условий для образовательных и медицинских работников в межмуниципальных центрах, а также выделения земель под социальную инфраструктуру в городах-спутниках.

Города смешанной специализации в основном характеризуются социальной и экономической разобщенностью, что решается через развитие малого бизнеса и общественных пространств.

Наконец, страдающие от слабой экономики «спящие города» могут рассчитывать на упрощение взаимодействия с государством и налоговые льготы.

Ранее историк Афанасий Николаев предложил президенту Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск.