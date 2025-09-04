Экономист Зубкова отметила, что для повышения доступности жилья нужно стимулировать рост доходов

Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Светлана Зубкова заявила, что для повышения доступности жилья нужно стимулировать рост доходов населения и развивать другие отрасли. Об этом написали «Известия» .

«Рынок недвижимости — это, в принципе, зеркало в целом экономической ситуации в стране, экономической активности», — сказала Светлана Зубкова.

Эксперт считает, что для обеспечения доступности жилья и ипотеки необходимо развивать другие отрасли экономики, что приведет к росту заработной платы и позволит гражданам улучшить свои жилищные условия.

«С точки зрения доступности я согласна с тем, что адресность нужно повышать», — отметила Светлана Зубкова, добавив, что за рубежом существует много программ, которые частично компенсируют стоимость жилья для особо важных профессий и направлений развития экономики.

Экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота 28 августа рассказал «Известиям», что во II квартале Центробанк зафиксировал снижение средней цены на 1 кв. м в трети регионов РФ.